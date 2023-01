Ribs & Blues viert 25-jarig bestaan: wat is het geheim achter deze succesformule?

Vogeltel­lers gezocht in Salland: ’Voor insecten en weide- en akkervo­gels is het hier een feest’

Wat is het effect van de maatregelen voor biodiversiteit bij agrariërs in het gebied Salland-Noord op de vogelstand? Om een antwoord te vinden op die vraag is Natuur en Milieu Overijssel op zoek naar ervaren vogeltellers die mee willen doen in het project Salland Loont.

20 januari