Rijtour IJsselland zamelt geld in voor noodhulpactiviteiten Rode Kruis IJsselland

Man (38) aangehou­den in Deventer na conflict in relatione­le sfeer

De politie heeft donderdagavond met getrokken wapens een 38-jarige man uit Deventer aangehouden op het Andriessenplein. De verdachte was na een melding van een conflict in de relationele sfeer gevlucht. Omdat de man mogelijk een wapen bij zich zou hebben, benaderden de agenten de Deventenaar in de auto met wapens en kogelwerende vesten.