Rohda Raalte hoopt dit jaar zonder corona terug te keren uit Spanje: ‘Blij dat we weer gegaan zijn’

In Zwolle gaan christen, moslim en jood samen voor in 30ste nieuwjaars­vie­ring: ‘Voor meer begrip’

Voor de dertigste keer wordt in Zwolle de interreligieuze nieuwjaarsviering gehouden. Voor meer verdraagzaamheid, zegt de Zwolse Hanneke Buurman, die in de organisatie zit. ,,Dat is zeker in deze tijd hard nodig.’’

7 januari