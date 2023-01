Sallands duo produceert bank als nieuw (maar is dat helemaal niet): ‘Honderd procent gerecycled’

‘Ridder’ Runhaar (73) zegt horeca Zwolle vaarwel: een levensreis van Voorstraat naar Sydney en terug

Zijn ouders boden in de Voorstraat plek aan Joodse onderduikers, hij reisde als jonge knaap de wereld over, maar heimwee bracht Theo Runhaar terug naar Zwolle. Daar zwaait de oud-eigenaar van Het Wijnhuis nu af als regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Dit is het bijzondere levensverhaal van ‘Ridder’ Runhaar (73).

19:00