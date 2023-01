Scholen in Salland willen taalschool voor gevluchte Oekraïners en statushouders

Sinds Raalter hockeyvel­den draaiden, hebben buren overlast: ‘Hoekvlag staat 15 meter van de gevel’

Nooit had de familie Meuleman last van hockeyclub SMHC in Raalte. Totdat er vervangende velden werden aangelegd en het speelveld draaide. Nu heeft de familie licht- en geluidsoverlast. De familie stond vanmiddag voor de rechter tegenover de eigenaar van de velden, de gemeente Raalte. ,,We wachten al zo lang, het is trekken aan een dood paard’’, zegt Eduard Meuleman.

12 januari