Scouts Marten en Sven uit Raalte beleven unieke dag op de Dam: ‘Dit maak je van je leven nooit meer mee’

Boer Jelle Johannink (26) uit Denekamp is snel op de fiets: ‘Maar na training moeten de koeien gemolken worden’

Jelle Johannink is niet alleen vanwege zijn vorig jaar veroverde nationale titel een bijzondere coureur in het wielerpeloton. De Denekamper combineert het fietsen met zijn werk op de boerderij, waar honderd koeien zorg vergen. Zaterdag niet, want dan wil de boerenzoon oogsten in de Ronde van Overijssel.