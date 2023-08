Tentfeest Nieuw-Heeten versus de grote broer Stöppelhaene: ‘Maar wij hebben nog het echte dorpsgevoel’

Nieuwe ‘verkenner’ moet voortgang gesprekken CDA en Lokaal Hellen­doorn bewaken

CDA en Lokaal Hellendoorn zijn nog steeds met elkaar in gesprek over de vorming van een nieuwe coalitie om de politieke chaos in deze gemeente op te lossen. Tot nu toe is het niet over de inhoud gegaan, maar inmiddels is wel een ‘verkenner’ aangesteld om dit proces te begeleiden.