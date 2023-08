Twee gewonden bij ongeluk met auto’s op kruising bij Heino

Dalfser componist Jan Kisjes verzamelt zijn werk op unieke cd-boxen: van Da Vinci tot kinderlied­jes

Nu componist en musicus Jan Kisjes 64 jaar is geworden, wil hij de zeer uiteenlopende muzikale projecten die hij in de loop der jaren heeft gemaakt, bundelen in cd-boxen. Toch ziet de ‘Zwolse Dalfsenaar’ Kisjes deze uitgaven niet als een punt achter zijn muzikale loopbaan. ,,De opbrengst wil ik investeren in een nieuw project: The Revelation. Dat moet de kroon op mijn werk worden.”