Uniek inkijkje bij noodopvang voor asielzoekers op Summercamp Heino: ‘Dit moet als een thuis aanvoelen’

Een paar uur per dag school, een potje voetballen in de gymzaal, een film in de bioscoop, gezamenlijk eten. Het zijn activiteiten waar 106 minderjarige asielzoekers dagelijks mee te maken krijgen. Onder begeleiding van medewerkers van onder meer het COA en NIDOS (jeugdbescherming vluchtelingen) krijgen alle jongens een zachte landing in Wijhe. Het moet als hun ‘eerste thuis’ aanvoelen na hun vlucht.

Activiteiten

Tijdens de inloopbijeenkomst verzamelt iedereen zich in het restaurant. Van omwonenden tot raadsleden, van burgemeesters tot andere belangstellenden. Her en der staan mentoren van het COA klaar om in kleine groepjes mensen over het park te begeleiden. Een van die mentoren is Moudy. Via de receptie neemt hij de eerste groep mee het park op.