Vandaag lekker weer in Raalte

Overzicht Zwolle Nacompeti­tie: SC Genemuiden promoveert naar derde divisie, CSV’28 loopt derde klasse mis en doek valt voor Mariënberg en Lutten

De spannende nacompetitieweken kende ook deze zaterdag weer de nodige ontknopingen. Deze pakten voor de ene club positiever uit dan voor de andere. SC Genemuiden mocht juichen, want het behaalde met klinkende cijfers de derde divisie. Feest was er ook in Ens en Steenwijk, want zij promoveerden naar de vierde klasse, laatstgenoemde voor het eerst in de clubhistorie. Mariënberg en Lutten spelen komend jaar eveneens in de vierde klasse, voor hen betekent dat echter juist degradatie. Over deze en meer nacompetitiewedstrijden leest u alles in onders