Vanmiddag kans op lichte regen in Raalte

Directeur HOFtheater Raalte vertrekt na één jaar: ‘Blij dat er een knoop is doorgehakt’

Na iets meer dan een jaar legt directeur Peter Smit zijn taken neer bij het HOFtheater in Raalte. Waar hij verwachtte het werk in het theater te kunnen combineren met zijn baan bij het UWV, blijkt dat in de werkelijkheid anders te liggen. In september valt het doek en gaat de raad van toezicht op zoek naar een opvolger. ,,Wilden niet dat Peter en het theater eronder zouden lijden.’’