Vergunning veelbesproken feestlocatie Heino rammelt aan alle kanten: ‘Nodig om gebreken te herstellen’

Zin in vrije tijd en wars van nieuwe regeltjes, dus stoppen bekende Raalter snackbar­hou­ders na 30 jaar

,,We gunnen Robby’s Snacks een frisse wind’’, zeggen Robby (60) en Marita Harleman (56). De snackbarhouders trekken begin juli voor het laatst de deuren van de bekende Raalter snackbar achter zich dicht. Zin in een nieuwe tijd zonder frituur, en zin in een tijd zonder zorgen rond nieuwe snackbarregels. ,,Zie je het al voor je, mensen met hun eigen bord en bestek in de snackbar omdat we geen plastic bakjes meer mogen geven?’’