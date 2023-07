‘Verkopers van pesticiden en voer kapen ons platteland’

In dit hotel in Deventer worden per direct 60 tot 80 statushou­ders opgevangen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) brengt per direct zestig tot tachtig statushouders onder in het Postillion Hotel aan de A1 bij Deventer. De afspraak is dat de statushouders er tot december een plek hebben. De gemeente Deventer is op de hoogte gesteld en werkt mee aan een aanpassing van de vergunning van het hotel.