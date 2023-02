VOC speelt Kwiek in dertig minuten volledig van het veld

Nieuwsupdate We zijn vele onderzoe­ken en euro’s verder, maar de megaschool in Enter komt nog steeds aan de Sportlaan

In 2019 ging het plan voor een nieuwe, grote school aan de Sportlaan van tafel. Feest voor de buurt, want de gemeente Wierden zou eindelijk naar de bewoners gaan luisteren in een nieuw onderzoek. Resultaat? We zijn vier jaar verder en uit bijna 40 aangedragen locaties in Enter kiest het college opnieuw voor, jawel, de Sportlaan.

11 februari