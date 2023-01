Voormalig bedrijfspand in Laag Zuthem volledig uitgebrand, brandweer nog uren aan het nablussen

Een voormalig bedrijfspand aan de Kolksweg in Laag Zuthem is afgelopen nacht volledig uitgebrand. De brandweer is nog bezig met nablussen en adviseert omwonenden om bij overlast ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.