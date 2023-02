Vrees voor hogere windmolens op boerenerven in Raalte: ‘Krijgen hier spijt van’

met video Vrachtwa­gens vol hulp gaan vanuit deze loods in Zwolle naar Turkije: ‘Kleding brengen we nu ook naar Syriërs’

,,Er is even geen plek meer, doorrijden naar de Marslanden alsjeblieft!’’ Aleyna Okutucu houdt in Stadshagen een vrachtwagen vol hulpgoederen tegen. In de loods achter haar staan honderden dozen keurig gesorteerd. De Turkse gemeenschap in Zwolle en wijde omstreken zamelt in voor het door aardbevingen getroffen gebied. ,,Iedereen is intens verdrietig.’’

7 februari