Wandelpaden Heeten blijven dankzij ruim één ton subsidie begaanbaar: ‘Je brengt beweging op gang’

Treinver­keer station Zwolle ligt in 2024 vier volle dagen stil vanwege bouw prestigieu­ze loopbrug

Het treinverkeer bij station Zwolle ligt in de meivakantie van 2024 vier volle dagen stil om de voetgangersbrug over het spoor te kunnen bouwen. Een doek met nieuwe impressies van wat nu al een ‘iconische brug’ wordt genoemd, een prestigeproject ook, is woensdagochtend onthuld door betrokkenen. De eerste contouren verschijnen pas over een jaar.

14 december