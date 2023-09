Wat te doen tegen vrijwilligerstekorten in gemeente Raalte? ‘In Broekland heeft iedere inwoner 2,5 functie’

Een op de vijf mensen slaapt belabberd, maar daar weet Desiree wel een oplossing voor

Ken je dat? Je ligt in bed. Klaarwakker. Uren achter elkaar. In die uren stijgt de frustratie. Je móet en zal slapen. Ondertussen tikt de tijd weg. Als de wekker eenmaal gaat, ben je doodop, maar nog net zo wakker. Naast je ontwaakt je partner. Verkwikt en fris. Jij kan alleen maar denken: niet nog zo’n nacht. „En dat is precies hoe je een slaapprobleem in stand houdt.”