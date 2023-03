Wie deed wat tijdens Koningsdag-geweld in Raalte? Messensteker veroordeeld, kopschopper (nog) niet

Vocht, schimmel en gevaar in zorgcom­plex voor ouderen in Raalte: ‘Soms gevangen in eigen woning’

Gladde vloeren en trappen, schimmel op muren en plafonds, en ijzige kou of verstikkende warmte. Ouderen uit wooncomplex De Scheper in Raalte klagen al jaren over grote problemen. Tot een goede oplossing is het nog niet gekomen. Voor bewoner Gerard te Wierik (66) en zijn buren is de maat vol. ,,Het is wachten op ernstige ongelukken.’’