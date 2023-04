Wilfried uit Raalte móét zijn Braziliaanse vrienden helpen, dus de wandelschoenen gaan weer aan: ‘Alles verwoest’

Kseniya en Arjan zoeken onderdak voor gewonde Oekraïense soldaten, zodat Isala in Zwolle ze kan helpen

Wie woont binnen 25 kilometer van ziekenhuis Isala in Zwolle en wil twee gewonde Oekraïense soldaten in huis nemen? Met die vraag komt de stichting MYzwolle. Zeventig zwaargewonde slachtoffers van de oorlog hebben al medische hulp gekregen in Nederland. Voor behandeling bij Isala is woonruimte in de buurt een vereiste. ,,Meld je met een vakantiewoning, stacaravan of kamer.’’