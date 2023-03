Zonnepanelen op of bij je eigen woning? Dit zijn de nieuwe (en strengere) regels in Raalte

Financiële problemen bij lokale omroep Zwolle, verhuurder schakelt incassobu­reau in

Een nieuw hoofdstuk in de soap rond de lokale omroep van Zwolle. Wethouder Monique Schuttenbeld meldt dat de Stadkamer als verhuurder een incassobureau heeft ingeschakeld om huur te innen van RTV Focus. Eerder dit jaar was er ook al een rechtszaak over een andere betalingsachterstand. ,,Ik heb wel 200 keer gebeld.”