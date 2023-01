Zoveel weesfietsen op station Raalte, dat onderzoek naar aanpak stationsgebied nu niet mogelijk is

Met video ‘Frog-freaks’ halen band naar Nijverdal na dood zanger: ‘Eenmalige kans om te zien hoe fucking goed ze zijn’

NIJVERDAL - Zeg ‘The Frog’ en Maarten Heerdink, Hans Jansen en Marco de Jong uit Nijverdal beginnen te stralen. Ritmisch tikken de vijftigers met hun vingers op tafel en spontaan wordt een song ingezet. Levenslang fan van een band, die 35 jaar geleden uit elkaar viel, maar na de dood van zanger Rick DeVito nieuw leven werd ingeblazen. The Frog is binnenkort te zien in het ZINiN Theater.

25 januari