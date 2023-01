Zwembad in Luttenberg kan hoofd net boven water houden: geld nodig voor vernieuwen

Hier krijgt Diepenveen straks tientallen extra huizen, sportclub huiverig voor klagende buren

De weilanden naast het sportpark van DSC noemt de gemeente Deventer de meest geschikte locatie voor woningbouw in Diepenveen. De gemeente verwacht dat er ruimte is voor maximaal negentig huizen. Buurman DSC heeft geen bezwaren, maar is beducht voor toekomstige bewoners van de wijk, die gaan klagen over de sportclub. ,,En daar kunnen we eigenlijk niets tegen doen.”

