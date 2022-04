Een beetje oorlog in groep 4a

Natuurlijk is er in groep 4a ook weleens een beetje oorlog. En al leren we bij onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling over het ‘wij-kompas’, het blijft lastig om ook aan een ander te denken als je boos bent, niet lekker in je vel zit, of gewoon een beetje een opvliegend karakter hebt.

We hebben op school afgesproken dat we met de hogere groepen actief in gesprek gaan over wat er gaande is in Oekraïne. In de lagere groepen wachten we af waar de leerlingen zelf mee komen en gaan dan het gesprek met hen aan.

In mijn groep zijn een paar kinderen erg met de situatie bezig. Er worden thuis op de stoep ondersteunende woorden gekrijt en twee jongetjes gaan samen de deuren langs om trots met tassen vol lege flessen thuis te komen. Op de terugweg van gym kijken twee grote blauwe ogen me oprecht bezorgd aan. ,,Juf, maar straks krijgen de mensen in Oekraïne ook heel erg honger, want er zijn bijna geen beukennoten meer!’’

Voor het vak begrijpend lezen behandelen we bijna wekelijks een actuele tekst. Waar een paar kinderen uit de klas alle informatie over de oorlog maar griezelig vinden, vragen er ook een paar expliciet naar een tekst over Oekraïne. Om de kinderen gerust te stellen, vertel ik erbij dat het wel twee dagen rijden is om er te komen. Vervolgens lezen we over een boze Vladimir Poetin die niet wil dat Oekraïne vrienden is met Europa.

De kinderen maken braaf de vragen bij de tekst: ‘Lees regel 33 en 34. Daar staat: Poetin zegt dat de soldaten voor vrede zorgen. Wat is de vrede?’ Voor het antwoord mogen ze kiezen uit drie opties. Opeens stel ik me de kleine Vladimir voor in de schoolbanken. Hij heeft vast geen lessen Nieuwsbegrip gehad. Had zijn juf het over vrede? Misschien moeten we hem een keertje uitnodigen. Beginnen we met het lesje over het wij-kompas. En dat als je er samen echt niet uitkomt, je gewoon even naar de juf moet komen.