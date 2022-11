Het is maandag, mijn enige vrije doordeweekse dag. En het is weer tijd voor het invullen van de sociaal-emotionele observatielijst ‘ZIEN!’. 28 stellingen voor 23 kinderen, met uitspraken als ‘Heeft plezier in het schoolwerk’, ‘Toont veerkracht’ en ‘Komt verbaal voor zichzelf op’. Na weer een drukke week en een gezellig maar vol week, mis ik er eentje: ‘Neemt rust.’

Want ik als juf geef wat dat betreft niet helemaal het goede voorbeeld aan mijn kinderen. Afgelopen vrijdag haastte ik me van school naar de oppas van mijn achternichtje, die kwam logeren. Gelukkig wilde mijn dochter pannenkoeken bakken, dus had deze moeder even een rustmomentje. Achternichtje voorlezen en naar bed, zelf nog even voor de TV waar mijn ogen al snel te zwaar werden om nog iets te volgen.

Volgende ochtend achternichtje in bad, zodat ik mooi nog even twee manden met schone was kon vouwen. Afdrogen en naar zwemles, in de tussentijd bijkletsen met vriendin die ook een zwemmend kind had, weer afdrogen en op naar Sinterklaas. Daarna door om mijn schoonmoeder intern te verhuizen in haar verzorgingstehuis. Gelukkig wilde mijn vriend nasi maken. Nog even voor de TV en lekker slapen.

Zondagochtend richting Openluchtmuseum, waar we hadden afgesproken met mijn voormalige schoonfamilie. Een gezellige en zonnige dag, met als afsluiter samen pizza eten. En toen was het weekend alweer voorbij. Maandagochtend eerst naar fysio, dan lunchen met een oud-collega, met mijn zoon naar de stad om zijn paspoort op te halen, snel naar huis om de bestelde boodschappen aan te nemen (wat een uitvinding is dat!) en nu mijn verhaaltje tikken.

Straks nog mijn lessen voorbereiden, nakijken, de observatielijst invullen, de oudergesprekken ‘open zetten’ om in te schrijven en oja, zelf koken, Misschien moet deze juf als ze tijd heeft ook maar eens een handelingsplannetje voor zichzelf schrijven: Hoe om te gaan met vrije tijd? En dan wel SMART maken natuurlijk…