Frisjes en droog in Alkmaar tijdens duel tussen AZ en West Ham United

Schaker Giri blijft na remise in spoor van koploper Abdoesat­tor­ov

De Nederlandse schaker Anish Giri heeft in de tiende ronde van Tata Steel Chess in Wijk aan Zee remise gespeeld tegen de Amerikaanse grootmeester Wesley So. De twee besloten na 34 zetten dat de stelling op het bord geen winnaar zou opleveren en kozen voor puntdeling.