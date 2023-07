Bas van Loon leert leven met hartproblemen: ‘Dat was signaal dat ik echt patiënt ben’

‘Ik dacht altijd dat Habibi en ik geen goede match zouden zijn’

Marlies van Baalen (42) uit Brakel won in haar lange dressuurcarrière niet eerder een outdoor seniorentitel, tot ze zich vorige maand met de door haar familie gefokte Habibi tot Nederlands kampioen kroonde. Deze week rijdt het succesvolle koppel hun eerste grote internationale wedstrijd, het CHIO in Aken. ,,Dit is het Wimbledon van de paardensport. Ik ben heel benieuwd hoe hij omgaat met die entourage.”