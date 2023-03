Heukelum verbaasd over aanhang GRC 14: ‘Ik heb het hele pakket over mijn huidskleur voorbij horen komen’

COLUMN Drie weken pauze, terwijl het seizoen op volle toeren draait. Dat is toch eigenlijk onvoorstel­baar

Terwijl de temperaturen in geen enkel opzicht meer doen denken aan de winter, lag het amateurvoetbal het afgelopen weekeinde op heel grote schaal stil. Met wat inhaal- en bekerwedstrijden had je het wel gehad qua aanbod. En dat is ook komend weekeinde, met wel iets meer wedstrijden, het geval.