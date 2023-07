Ook Achilles Veen start training: ‘We zullen na dit seizoen zien of weekendvoetbal verbetering is’

Ar­kel-spe­ler Jesse (22) moet al stoppen met voetballen: ‘Ik vertrok emotioneel uit ziekenhuis’

Jesse Hoogewoning had nog een hele sportieve toekomst voor zich. Op 22-jarige leeftijd is de aanvaller van ASV Arkel echter verteld dat hij er verstandig aan doet om per direct een streep onder zijn voetballoopbaan te zetten. De oorzaak: een verwaarloosde heupdysplasie aan beide kanten.