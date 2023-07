Toparbiter Sander de Brito Roque voelt zich met vriend thuis in Woudrichem: ‘Laat iedereen in zijn waarde’

OP DE MAN AF Marloes Blom succesvol met ZVG: ‘En komend seizoen gaan we elke week trainen’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 25-jarige Marloes Blom, (zaal)voetbalster uit Gorinchem. Zij blikt onder meer vooruit op het aanstaande WK voor vrouwen.