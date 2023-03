120 kilo, 1.85 meter lang en één brok energie: ‘witte neushoorn’ Eemland-rugbyer Hugo stopt bij Oranje

Renfurm van Hoogland naar Hercules: ‘Marvin moet als verdediger een killer worden’

Het seizoen begon voor Marvin Renfurm in mineur. De 22-jarige speler liep tijdens het mountainbiken een voetblessure op. Dit hield de speler van Hoogland tijdens de voorbereiding aan de kant. Pas in de uitwedstrijd tegen Venray, begin oktober vorig seizoen, maakte hij zijn opwachting in de hoofdmacht als centrale verdediger.