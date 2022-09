Aanvoerder en trainer Eemdijk uiten kritiek op eigen spelers na nederlaag: ‘Ze lijken in een andere bubbel te leven’

De vierdedivisionist had op bezoek bij de gepromoveerde Apeldoorners vooral in de eerste helft de touwtjes in handen. Daarin verzuimde men echter meerdere keren de trekker over te halen, waardoor het verschil slechts bij één bleef. Na de thee leek het wel of zich op sportpark Overbos een aflevering van Comedy Capers afspeelde. De thuisploeg wist daar dankbaar van te profiteren en won uiteindelijk met 4-2. Bij de ‘Groenen’ uit Bunschoten-Spakenburg wordt het tijd dat men elkaar eens recht in de ogen aankijkt en de waarheid op tafel gooit.