Achtbaan van emoties bij VVZA: in halve finale Amersfoorts Voetbalkampioenschap én condoleance

VVZA behaalde dinsdagavond de halve finale van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap (AVK) door met 4-2 te winnen van Amsvorde. Woensdag is vierdedivisionist Hoogland de tegenstander voor de zondagtweedeklasser. Tussendoor is er nog slecht nieuws. Vandaag om 16.30 uur is de condoleance van ex-voorzitter Huub van Aerssen.

Van Aerssen is vorige week op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was tot en met 1999 zeven jaar voorzitter en werd benoemd tot lid van verdienste. In de lichtzaal van Crematorium Rusthof in Amersfoort kan er vandaag afscheid worden genomen.

Voor de clubmensen van VVZA is het een achtbaan van emoties. Op het AVK ging het namelijk voor de wind. ‘De Zeehelden’ creëerden tal van kansen tegen Amsvorde en scoorden vier keer. ,,Het was een prima wedstrijd, volle bak met publiek’’, zag trainer Sebastian Verhoeve.

Een dag na de condoleance staat er ook weer een échte Amersfoortse voetbalderby op het programma om naar uit te kijken. De afstand tussen de sportparken van Hoogland en VVZA bedraagt maar één kilometer. Bovendien is het een herhaling van de halve finale van het AVK van 2018.

Achter de bal aan gerend

,,Het is niet altijd leuk om tegen een betere ploeg te spelen’’, weet Verhoeve. ,,In mijn tijd als voetballer bij IJsselmeervogels en DVS’33 heb ik ook weleens alleen maar achter de bal aan gerend tegen Ajax en Feyenoord. Daar is geen reet aan.’’

Bij voorbaat geven ze de moed toch nog niet op. ,,Het zal niet makkelijk worden, maar we willen onze huid duur verkopen. Als we minimaal derde worden is het toernooi geslaagd en zijn we volgend jaar weer vrij in de eerste ronde, haha.’’

Er liggen wel degelijk kansen voor VVZA. Hoogland heeft op maandag namelijk met een sterk team gespeeld. Hoogland-trainer Dick Kooijman wilde zijn opstelling namelijk nog niet vrijgeven, maar gaf aan: ,,Onze spelers kunnen niet vier wedstrijden in een week spelen.’’

Uitslagen Amersfoorts Voetbalkampioenschap, maandagavond APWC (zondag) - ASC Nieuwland 3-2

Doelpunten APWC: Selim Özturk, Ramin Haydari, Serif Sengül.

Doelpunten ASC Nieuwland: Mathijs Jongsma, Kevin van de Hooff.

CJVV - Hooglanderveen 5-1

Doelpunten CJVV: Pim Kers, Gijs Wobbes (2), Jaron van de Kamp, Evan Holtewes.

Doelpunt Hooglanderveen: Thijmen van Goethem.

Hoogland - KVVA 5-0

Doelpunten Hoogland: Oskar van Logtestijn, Stijn Mossink, Delano Esseboom, Vincent Muis, Tarik el Khoulati.

VVZA - Amsvorde 4-2

Doelpunten VVZA: Yannick Vink (2), Maik van Elst, Stefan Eijgenraam.

Doelpunten Amsvorde: Dilly Hok-A-Hin, Gijs Keuning.

Woensdag halve finale:

APWC - CJVV

VVZA - Hoogland



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.