AFC Quick 1890: na vijf nederlagen weer een overwinning - Dit is hoe de eerste teams uit Amersfoort dit weekeinde speelden

HVC - VV ‘t Vliegdorp

HVC 1 heeft eindelijk de ongelukkige serie van vijf achtereenvolgende nederlagen in de 4e klasse tot een einde gebracht. De ommekeer waar lang naar uitgekeken was brak eindelijk aan in de thuiswedstrijd tegen VV ‘t Vliegdorp 1. De wedstrijd eindigde in 4-2 op Sportpark Zielhorst. VV ‘t Vliegdorp 1 heeft nu vier wedstrijden achter elkaar verloren. HVC 1 heeft in de vijf laatste wedstrijden één overwinning behaald en vier keer verloren, terwijl VV ‘t Vliegdorp 1 één gelijkspel en vier nederlagen heeft. Op 10 december speelt HVC 1 om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen SVP 1 op Sportpark Zielhorst. VV ‘t Vliegdorp 1 treft dan in eigen huis HDS 1 op Sportpark Kerklaan.

De Posthoorn - DEV Doorn

DEV Doorn 1 is moeilijk te verslaan gebleven in de 4e klasse. De 4-1 overwinning in de uitwedstrijd op het Sportpark Bokkeduinen tegen De Posthoorn 1 betekent dat de ploeg al tien duels op rij ongeslagen is. Dit betekent tien overwinningen achter elkaar voor DEV Doorn 1 en de ploeg is al dertien duels zonder nederlaag. De Posthoorn 1 heeft in de vijf laatste wedstrijden twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl DEV Doorn 1 vijf overwinningen heeft. De volgende wedstrijd, op zaterdag 10 december, speelt De Posthoorn 1 om 14.30 uur uit tegen Candia ‘66 1 op Sportpark Bokkeduinen. DEV Doorn 1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen Musketiers 1. Het duel zal om 15.00 uur beginnen.

Woudenberg - ASC Nieuwland

Woudenberg 1 is moeilijk te verslaan gebleven in de 2e klasse. De 5-0 winst in de thuiswedstrijd op Sportpark De Grift tegen ASC Nieuwland 1 betekent dat de ploeg al tien duels op rij ongeslagen is. Woudenberg 1 heeft nu tien wedstrijden op rij gewonnen en de ploeg is al dertien duels zonder nederlaag. Het was de vierde niet gewonnen wedstrijd op rij voor ASC Nieuwland 1. In de vijf laatste wedstrijden heeft Woudenberg 1 vijf overwinningen behaald, terwijl ASC Nieuwland 1 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Op zaterdag 10 december speelt Woudenberg 1 om 14.00 uur uit tegen VRC 1 op Sportpark De Grift en neemt ASC Nieuwland 1 het thuis op tegen CDW 1 om 14.30 uur op het Sportpark Nieuwland.

SVH - AFC Quick 1980

AFC Quick 1890 1 heeft voor het eerst sinds lange tijd gewonnen in de 3e klasse. Na vijf wedstrijden achter elkaar zonder zege, is de ploeg na zondag weer op de goede weg dankzij een 1-4 uitzege op SVH 1. Het resultaat betekent de zevende wedstrijd zonder overwinning achter elkaar voor SVH 1. In de vijf laatste wedstrijden heeft SVH 1 één gelijkspel gespeeld en vier keer verloren, terwijl AFC Quick 1890 1 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Op 11 december speelt SVH 1 om 14.00 uur een uitwedstrijd tegen SV Ouderkerk 1 op Sportpark Wateringse Veld. AFC Quick 1890 1 treft dan in eigen huis HOV/DJSCR 1 op Sportpark Dorrestein.

SV Achterveld - CJVV

SV Achterveld VR1 heeft zaterdag in de 3e klasse geen spaan heel gelaten van CJVV VR1. De wedstrijd eindigde in een royale overwinning: 6-0. In de vijf laatste wedstrijden heeft SV Achterveld VR1 twee overwinningen behaald, één gelijkspel gespeeld en twee keer verloren, terwijl CJVV VR1 drie overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag heeft. De volgende speeldag speelt SV Achterveld VR1 op zaterdag 10 december om 12.00 uur in een uitwedstrijd tegen DOVO VR1. CJVV VR1 ontvangt zaterdag 4 februari om 15.00 uur Bennekom VR1.

Swift ‘64 - KVVA

Thuisploeg Swift ‘64 1 heeft een winst behaald in het duel met KVVA 1. Het team won zaterdag uiteindelijk met 2-1 in de 3e klasse. Swift ‘64 1 heeft in de vijf laatste wedstrijden twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl KVVA 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van Swift ‘64 1 dit seizoen. De volgende wedstrijd, op zaterdag 10 december, speelt Swift ‘64 1 om 14.30 uur uit tegen Hoevelaken 1 in het Sportcomplex Swift 64. KVVA 1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen Terschuurse Boys 1. Het duel zal om 14.45 uur beginnen.

Amsvorde - HOV/DJSCR

HOV/DJSCR 1 heeft met één doelpunt verschil de uitwedstrijd tegen Amsvorde 1 in de 3e klasse gewonnen. Het werd zondag 3-2. In de vijf laatste wedstrijden heeft HOV/DJSCR 1 twee overwinningen behaald en drie keer verloren, terwijl Amsvorde 1 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Dit was de vierde overwinning met één doelpunt verschil van HOV/DJSCR 1 dit seizoen. De nederlaag was ook Amsvorde 1’s tweede nederlaag met één doelpunt verschil. In de volgende wedstrijd, op zondag 11 december om 14.00 uur, gaat HOV/DJSCR 1 bij AFC Quick 1890 1. Amsvorde 1 speelt dan thuis tegen PVC 1 op Sportpark Nimmerdor.

Oranje-Wit - Coby Boys

Oranje-Wit 1 heeft haar thuiswedstrijd gewonnen tegen Cobu Boys 1 op zaterdag in de 5e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-0. Met deze wedstrijd telt Oranje-Wit 1 nu een reeks van drie wedstrijden zonder tegendoelpunten. Met deze zege heeft Oranje-Wit 1 nu vier overwinningen op rij geboekt. Oranje-Wit 1 heeft in de vijf laatste wedstrijden vier overwinningen behaald en één keer verloren, terwijl Cobu Boys 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. VSC 1 is de volgende tegenstander voor Oranje-Wit 1 in de thuiswedstrijd. Cobu Boys 1 speelt een thuiswedstrijd tegen Austerlitz 1 op het Sportpark Zielhorst. Beide wedstrijden worden op zaterdag 10 december om 14.30 uur gespeeld.

CJVV - VV Dieren

CJVV 1 heeft haar thuiswedstrijd gewonnen tegen VV Dieren 1 op zaterdag in de 2e klasse. De wedstrijd eindigde in 3-1. In de vijf laatste wedstrijden heeft CJVV 1 drie overwinningen behaald, één gelijkspel gespeeld en één keer verloren, terwijl VV Dieren 1 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. In de volgende wedstrijd, op zaterdag 10 december om 14.30 uur, speelt CJVV 1 bij Lunteren 1. VV Dieren 1 speelt dan thuis tegen De Merino’s 1 op Sportpark Het Nieuwland.

Cobu Boys - Sparta Nijkerk

Zowel thuisploeg Cobu Boys VR1 als Sparta Nijkerk VR2 hebben het verschil niet kunnen maken zaterdag. De wedstrijd in de 3e klasse eindigde in 0-0. In de vijf laatste wedstrijden heeft Cobu Boys VR1 twee overwinningen behaald, één gelijkspel gespeeld en twee keer verloren, terwijl Sparta Nijkerk VR2 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Cobu Boys VR1 dit seizoen. Op zaterdag 10 december om 10.00 uur speelt Cobu Boys VR1 een uitwedstrijd tegen Hercules VR2 op Sportpark De Ebbenhorst.

Taurus - APWC

Thuisploeg Taurus 1 en APWC 1 hebben zondag beide één punt overgehouden aan de wedstrijd in de 3e klasse: 1-1. Het was de zesde niet gewonnen wedstrijd op rij voor Taurus 1. In de vijf laatste wedstrijden heeft Taurus 1 twee gelijke spelen gespeeld en drie keer verloren, terwijl APWC 1 twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag heeft. Dit was het tweede gelijkspel van Taurus 1 dit seizoen. Op zondag 11 december start om 14.00 uur een uitwedstrijd voor Taurus 1 tegen Voorschoten`97 1 op Sportpark TU - Delft. APWC 1 speelt op dezelfde dag om 14.30 uur thuis tegen FC Abcoude 1 op het Sportpark De Koppel.

SCPB’22 - Hooglanderveen

Thuisploeg SCPB’22 1 en Hooglanderveen 1 hebben ieder een punt behaald in hun ontmoeting in de 2e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-2. In de vijf laatste wedstrijden heeft SCPB’22 1 drie overwinningen behaald, één gelijkspel gespeeld en één keer verloren, terwijl Hooglanderveen 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. In de volgende wedstrijd, op zondag 11 december om 14.00 uur, gaat SCPB’22 1 bij Sporting Martinus 1. Hooglanderveen 1 speelt dan thuis tegen SV DIOS 1 op Sportpark Willem Tomassen.

VOP - APWC

Thuisploeg VOP 1 en APWC 1 hebben zaterdag beide één punt overgehouden aan het duel in de 4e klasse: 2-2. VOP 1 heeft in de vijf laatste wedstrijden drie overwinningen behaald, één gelijkspel gespeeld en één keer verloren, terwijl APWC 1 twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag heeft. Dit was het tweede gelijkspel van VOP 1 dit seizoen. De volgende wedstrijd, op zaterdag 10 december, speelt VOP 1 om 14.30 uur thuis tegen SEC 1 op het Sportpark Olympus. APWC 1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen SV Achterveld 1. Het duel zal om 14.00 uur beginnen.

