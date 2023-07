AFC Quick denkt aan stap naar andere speeldag: ‘We ontkomen er niet aan om de zaterdag te omarmen’

Afscheid met tranen voor VVZA’er Rob Hosman: ‘Het gaat aan mijn hart dat we degraderen’

Het avontuur in de tweede klasse zit er na een seizoen toch weer op voor VVZA. In het 75-jarig bestaan van de club was Swift in de nacompetitie na verlenging met 1-3 de sterkste. Het betekende bovendien de laatste wedstrijd van Rob Hosman bij VVZA.