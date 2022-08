Afgang Sparta Nijkerk tegen Urk: 5-1: ‘Niet eerder zo kansloos en machteloos gevoeld’

Achtbaan van emoties bij VVZA: in halve finale Amers­foorts Voetbalkam­pi­oen­schap én condolean­ce

VVZA behaalde dinsdagavond de halve finale van het Amersfoorts Voetbalkampioenschap (AVK) door met 4-2 te winnen van Amsvorde. Woensdag is vierdedivisionist Hoogland de tegenstander voor de zondagtweedeklasser. Tussendoor is er nog slecht nieuws. Vandaag om 16.30 uur is de condoleance van ex-voorzitter Huub van Aerssen.

16 augustus