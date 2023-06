Afscheid met tranen voor VVZA’er Rob Hosman: ‘Het gaat aan mijn hart dat we degraderen’

Ingekorte Marathon Amersfoort trekt duizenden lopers: ‘Het was zwaar en heel, heel heet’

De halve marathon werd ingekort, toch liepen duizenden lopers een 5 of 10 kilometer bij de Marathon Amersfoort. Er was één opvallende loper. Voetballer Sven Druijff promoveerde zaterdag met Cobu Boys naar de vierde klasse en won zondag in dezelfde hitte de 5 kilometer.