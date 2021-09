Alex (27) geniet van eredivisiedebuut: ‘Mijn familie en vrienden zaten op de tribune. Dat maakt me trots’

Alex Bos was vorige week maandag aan het werk in de meldkamer van de politie Amsterdam toen zijn telefoon rinkelde. Het was Dick van Egmond, dus zei Bos tegen zijn collega dat hij dit telefoontje ‘echt even moest oppakken’. Instinctief voelde hij aan dat de scheidsrechtersbaas niet belde om te informeren naar het weer. Eenmaal in gesprek kwam Van Egmond met de heugelijke mededeling dat Bos anderhalve week later, gisteravond dus, zijn eredivisiedebuut ging maken bij Cambuur - Heracles Almelo.