Ali Coban al 32 goals, Veensche Boys wint met 8-0: Dit is het overzicht van het amateurvoetbal

KNVB-bekertoernooi Doelman Damen grote held bij Spakenburg: ‘Dacht dat ik op de bank zou zitten’

Het sprookje van Spakenburg in de KNVB-beker duurt voort. Het lukte de ‘Blauwen’ woensdagavond op eigen veld om Katwijk pootje te lichten. Na 1-1 in de reguliere speeltijd zegevierde de thuisploeg op de kolkende Westmaat vanaf de strafschopstip: 4-1. Doelman Alessandro Damen was de held van de avond.