Amersfoorts tennispubliek smult op Dutch Open van Tallon Griekspoor: ‘Het beste voor het laatst bewaard’

De finale op het gravel van het Van Mossel Kia Dutch Open werd een eenzijdig schouwspel. Tallon Griekspoor pijnigde zijn Spaanse opponent Roberto Carballes Baena in alle opzichten en won eenvoudig met 6-1 en 6-2. ,,Je moet het wel even voor eigen publiek waarmaken.”

Voordat Griekspoor aan zijn warming-up voor de finale op de banen van ALTA begon, bekende hij dat zijn aanwezigheid op het Dutch Open geen vanzelfsprekendheid was. „Ik moest een afweging maken”, aldus de Noord-Hollander. „Ik kon namelijk ook naar het ATP-toernooi van Bastad in Zweden. Maar omdat ik al zo vaak van huis ben, vond ik deelname aan het Dutch Open een stuk relaxter.”

Griekspoor moest in Amersfoort dealen met de druk: hij was titelhouder én als nummer 53 van de wereld de speler met de hoogste ranking. ,,Je moet het wel even voor eigen publiek waarmaken. Dus er ligt wel degelijk druk op me. Dat heb ik ook in de twee voorgaande partijen duidelijk gemerkt”, vervolgde hij, doelend op de partij in de tweede ronde tegen Zsombor Piros. Drie sets had Griekspoor nodig om de Hongaar van zich af te schudden. „Ik had toen niet echt mijn dag.”

Dat gold zaterdag ook voor het duel in de halve finale tegen Ivan Gakhov. ,,Mijn backhand liep in de tweede set voor geen meter.” Op de belangrijke momenten hield Griekspoor z’n hoofd echter koel en kon hij de 2 meter lange Rus in de derde set met harde passeerslagen op de knieën dwingen.

Quote Wat ik in die partij heb geleerd, is dat ik met hem niet mee moet gaan in lange rally’s. Daar is hij een meester in. Ik moet dus winners slaan Tallon Griekspoor

In voorbereiding op de finale tegen Roberto Carballes Baena, 81ste van de wereld, had onze landgenoot de kwaliteiten van zijn 29-jarige opponent op een rijtje gezet. „Vorig jaar heb ik van hem in Murcia gewonnen. Het was niet eenvoudig. Wat ik in die partij heb geleerd, is dat ik met hem niet mee moet gaan in lange rally’s. Daar is hij een meester in. Ik moet dus winners slaan.”

Elf aces

Griekspoor, in smetteloos wit gestoken, had een juiste analyse gemaakt. Door snoeiharde winners kon de Spanjaard, die kennelijk nog vermoeide benen had na de meer dan drie uur durende halve finale tegen zijn landgenoot Bernabe Zapata Miralles, niet in zijn spel komen. Bovendien serveerde de titelhouder ongekend goed. Liefst elf aces sloeg hij met een gemiddelde snelheid van 212 kilometer per uur. De eerste set ging dan ook met 6-1 naar Griekspoor.

In de tweede set leek de Spanjaard een zuchtje meewind te krijgen op zijn lange weg om terug te komen in de wedstrijd. Maar dat was tijdelijk. Met machtige slagen gonste het veelvuldig ‘oohs’ en ‘aahs’ op de tribunes die bijna tot de nok toe gevuld waren. Ja, Griekspoor verdedigde zijn titel met verve. „Ik kan er niet veel aan doen dat het een eenzijdige finale is geworden”, verontschuldigde hij zich na afloop. „Vooral mijn forehand liep erg lekker. Ik heb het beste tennis voor het laatst bewaard.”

Zelfvertrouwen

Lang kon Griekspoor niet op ‘zijn’ toernooi blijven. Na het uitdelen van handtekeningen en een douche verliet hij het complex. Morgen wordt hij op het grote ATP-toernooi in Hamburg verwacht. Of hij volgend jaar zijn titel in Amersfoort opnieuw verdedigt, liet hij desgevraagd in het midden. „Het is allemaal afhankelijk hoe mijn prestaties zullen zijn. Maar deze finale heeft me, net als vorig jaar, flink wat zelfvertrouwen gegeven.”

Met Robin Haase in de dubbelspelfinale herleefden in zekere zin oude tijden in Amersfoort. 15 jaar geleden was hij met Rogier Wassen doorgedrongen tot de eindstrijd toen het Dutch Open nog plaatsvond op het rugbyveld op De Bokkeduinen. Destijds verloor de Hagenaar. Gisteren legde hij met de Amsterdammer Sem Verbeek beslag op de titel. Zij wonnen met 6-4, 3-6 en 10-7 in de supertiebreak van het duo Nicolas Barrientos uit Colombia en de Mexicaan Miquel Angel Rayes Varela.

