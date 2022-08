Amersfoorts voetbalfeest barst morgen los: ‘Ik denk dat het heel spannend gaat worden’

Twan Nieboer strijkt na ‘American dream’ neer bij Hoogland: ‘Het topsport­kli­maat in VS is zo goed’

Twan Nieboer is één van de nieuwkomers bij Hoogland. De 24-jarige centrale verdediger verhuisde vanwege zijn werk naar Amersfoort en kwam zo in beeld bij de vierdedivisionist. Met de geboren en getogen Groninger haalt Hoogland geen doorsneevoetballer in huis. Een monoloog.

