Amersfoortse voetbalclubs uit hun zomerslaap: dit zijn de feiten en cijfers van het populaire AVK

Dit weekeinde ontwaken de Amersfoortse voetbalclubs uit hun zomerslaap. Het dertiende AVK in de nieuwe stijl, in 2009 doorgevoerd, vindt komende week plaats op sportpark Dorrestein. Tellend vanaf het begin in 1985 wordt dit zelfs het 36ste Amersfoortse Voetbalkampioenschap. Het traditionele toernooi gevangen in statistieken.