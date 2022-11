APWC boekt nipte zege op SEC - Bekijk hier alle uitslagen van de 4e klasse F zaterdag in district West 1

Deze zaterdag werd er weer volop gevoetbald door de clubs uit de regio. In dit artikel wordt een beknopte samenvatting getoond van de gespeelde wedstrijden in de 4e klasse F van district West 1.

DEV Doorn - HDS (5-2)

DEV Doorn 1 is moeilijk te verslaan gebleven in de 4e klasse. De 5-2 overwinning in de thuiswedstrijd op Sportpark Tuilland tegen HDS 1 betekent dat de ploeg al negen duels achter elkaar ongeslagen is. Dit betekent negen overwinningen achter elkaar voor DEV Doorn 1 en de ploeg is al dertien duels zonder nederlaag. Het was de vierde niet gewonnen wedstrijd achter elkaar voor HDS 1. In de laatste vijf wedstrijden heeft DEV Doorn 1 vijf overwinningen behaald, terwijl HDS 1 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. De volgende wedstrijd van DEV Doorn 1 is op zaterdag 3 december om 14.30 uur uit tegen De Posthoorn 1 op Sportpark Tuilland. HDS 1 speelt op dezelfde dag om 15.00 uur thuis tegen Candia ‘66 1 op Sportpark De Engelse Berg.

Musketiers - De Posthoorn (4-0)

Musketiers 1 is moeilijk te verslaan gebleven in de 4e klasse. De 4-0 overwinning in de thuiswedstrijd op Sportpark Elst tegen De Posthoorn 1 betekent dat de ploeg al negen duels op rij ongeslagen is. In de laatste vijf wedstrijden heeft Musketiers 1 drie overwinningen behaald en twee gelijke spelen gespeeld, terwijl De Posthoorn 1 twee overwinningen en drie nederlagen heeft. De volgende wedstrijd, op zaterdag 3 december, speelt Musketiers 1 om 15.00 uur uit tegen SEC 1 op Sportpark Elst. De Posthoorn 1 zal het op dezelfde dag thuis opnemen tegen DEV Doorn 1. Het duel start om 14.30 uur.

Candia ‘66 - HVC (2-1)

Thuisploeg Candia ‘66 1 heeft een zege behaald in de wedstrijd tegen HVC 1. Het team won zaterdag uiteindelijk met 2-1 in de 4e klasse. HVC 1 heeft nu vijf wedstrijden op rij verloren. In de laatste vijf wedstrijden heeft Candia ‘66 1 drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl HVC 1 vijf nederlagen heeft. De nederlaag was HVC 1:’s tweede nederlaag met één doelpunt verschil. Candia ‘66 1 neemt het in de volgende wedstrijd uit op tegen HDS 1, op zaterdag 3 december om 15.00 uur op Sportpark Candia’66. Op dezelfde dag speelt HVC 1 om 14.30 uur thuis tegen VV ‘t Vliegdorp 1 op Sportpark Zielhorst.

APWC - SEC (1-0)

APWC 1 heeft met één doelpunt verschil de uitwedstrijd tegen SEC 1 in de 4e klasse gewonnen. Het werd zaterdag 1-0. In de laatste vijf wedstrijden heeft APWC 1 twee overwinningen behaald, twee gelijke spelen gespeeld en één keer verloren, terwijl SEC 1 één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Dit was de derde overwinning met één doelpunt verschil van APWC 1 dit seizoen. De nederlaag was ook SEC 1's derde nederlaag met één doelpunt verschil. Op zaterdag 3 december speelt APWC 1 om 14.30 uur uit tegen VOP 1 op Sportpark De Koppel en neemt SEC 1 het thuis op tegen Musketiers 1 om 15.00 uur op Sportpark Bosstraat-West.

SVP - SV Achterveld (2-1)

Thuisploeg SVP 1 heeft een overwinning behaald in de wedstrijd tegen SV Achterveld 1. Het team won zaterdag uiteindelijk met 2-1 in de 4e klasse. In de laatste vijf wedstrijden heeft SVP 1 drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl SV Achterveld 1 één overwinning en vier nederlagen heeft. Dit was de tweede overwinning met één doelpunt verschil van SVP 1 dit seizoen. De nederlaag was ook SV Achterveld 1's derde nederlaag met één doelpunt verschil. SVP 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen SVM 1 op zaterdag 3 december om 14.30 uur op Sportpark De Groene Velden. SV Achterveld 1 speelt op dezelfde dag een thuiswedstrijd tegen VVZ ‘49 1 op Sportpark Kerstens.

VVZ’49 - VOP (1-0)

VVZ ‘49 1 heeft met één doelpunt verschil de uitwedstrijd tegen VOP 1 in de 4e klasse gewonnen. Het werd zaterdag 1-0. In de laatste vijf wedstrijden heeft VVZ ‘49 1 drie overwinningen behaald en twee keer verloren, terwijl VOP 1 drie overwinningen en twee nederlagen heeft. Dit was de vierde overwinning met één doelpunt verschil van VVZ ‘49 1 dit seizoen. VVZ ‘49 1 speelt in de volgende wedstrijd uit tegen SV Achterveld 1 op Sportpark Zonnegloren, VOP 1 treft APWC 1 in de thuiswedstrijd op Sportpark Olympus. Beide wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 3 december om 14.30 uur.

VV ‘t Vliegdorp - SVM (1-4)

SVM 1 heeft haar uitwedstrijd gewonnen tegen VV ‘t Vliegdorp 1 op zaterdag in de 4e klasse. De wedstrijd eindigde in 1-4. Het resultaat betekent de vierde wedstrijd zonder overwinning op rij voor VV ‘t Vliegdorp 1. VV ‘t Vliegdorp 1 heeft in de laatste vijf wedstrijden één overwinning behaald, één gelijkspel gespeeld en drie keer verloren, terwijl SVM 1 twee overwinningen, één gelijkspel en twee nederlagen heeft. In de volgende wedstrijd, op zaterdag 3 december om 14.30 uur, speelt VV ‘t Vliegdorp 1 bij HVC 1. SVM 1 speelt dan thuis tegen SVP 1 op Sportpark Van Eck.

