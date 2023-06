Beelden van de goals van GVVV zijn een parodie op voetbal

Gouden koppel ‘Bryan Brons’ houdt SO Soest in de tweede klasse: ‘Het was een droomwed­strijd’

SO Soest speelt ook volgend seizoen in de tweede klasse. De ‘Blauwe Leeuwen’ speelden een directe finale tegen Sporting’70 om de veilige achtste plaats en slaagden met vlag en wimpel door met 1-5 over de Utrechters heen te walsen. Dankzij ‘Bryan Brons’, het duo dat elkaar blindelings vindt.