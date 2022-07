Bekerloting levert pikante derby's op: NSC tegen Veensche Boys, kraker in Scherpenzeel

column Fien was ‘enigszins hysterisch’ te gast bij De Avondetap­pe: ‘Hopelijk stond de tv niet te hard’

Wasmiddel, een bieropener, twee sleutelhangers, een shirt, bucket hats, koffiecups, cornflakes, een aantal snoepzakjes en vooral totale overprikkeling. Het had hier zomaar kunnen gaan over een uitverkoop bij de Action – maar het is de opbrengst van mijn eerste reclamekaravaan in de Tour de France.

