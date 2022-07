Bert van den Brom was met trainerspensioen, maar keert terug bij APWC: ‘Dit voelt als thuiskomen’

Coen Heus kopt Hoogland naar zege, handhaving in de derde divisie dichtbij

Hoogland had het donderdagavond in de eerste finalewedstrijd van de nacompetitie heel moeilijk tegen OJC Rosmalen. Maar dankzij een treffer van Coen Heus in de 92ste minuut won de derdedivisionist wel: 2-1. Handhaving komt zo heel dichtbij voor de ploeg van Rick Hoogendorp.

16 juni