Bob (23) golft bij Oranje, aast op de nationale titel én mikt op een bestaan als professional

„Ik hoop dat het een afscheid in stijl wordt”, grapt de 23-jarige golfer daags na de openingswedstrijd in de hoofdklasse tegen Prise d’Eau die met 17-1 werd gewonnen. „Vijf jaar geleden kwamen we met De Hoge Kleij in de finale net tekort voor de nationale titel. Het zou mooi zijn als we nu wel de titel pakken. De eerste punten van het seizoen zijn binnen, maar we moeten niet te lang leunen op deze overwinning. Want de Tilburgse ploeg is beslist geen juiste afspiegeling van de echte krachtsverhoudingen in onze poule. Tegen Goyer, Houtrak en de Eindhovensche wordt het behoorlijk bikkelen voor ons team.”