Bokser Enrico (29) had maar één doel in het leven: naar de Olympische Spelen. Nu kent hij het zwarte gat

Evangelie van Cruijff niet aan Spakenburg besteed: ‘Drie fouten in tien seconden’

Spakenburg is na twee wedstrijden nog puntloos in de Jack’s League. Jong Sparta griste in blessuretijd de zege mee naar Rotterdam. ,,Drie fouten in tien seconden worden ons fataal”, verklaarde coach Patrick Loenen na de 0-1 nederlaag.

28 augustus