Hugo (33) brengt bij landstitel RC Eemland eerbetoon aan overleden broer: ‘David was er vandaag bij’

Scherpen­zeel 10 goals!, CJVV veilig en Veensche Boys nacompeti­tie in. Dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Scherpenzeel was al kampioen, maar had nog wat over in het slotduel in 1D. De blauw-witten wonnen met maar liefst 10-1 van SVW. Het was nog even zweten voor CJVV, maar de Amersfoorters stelden behoud in 2C veilig. Veensche Boys gaat na het succesvolle bekerseizoen nu promotie proberen af te dwingen naar de eerste klasse.