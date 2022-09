‘Bullseye’ Wimilio Vink gevierde man, Spakenburg boekt derde overwinning op een rij

Afgang Sparta Nijkerk tegen Urk: 5-1: ‘Niet eerder zo kansloos en machteloos gevoeld’

Sparta Nijkerk is op voorhand één van de kampioenskandidaten in de derde divisie. Maar de oranje-zwarten verloren zaterdag het openingsduel in de derde divisie met 5-1. Aanvoerder Janic Makizodila: ,,Misschien is het ook wel goed, een wake-upcall.”

21 augustus